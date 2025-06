ULAN GALINSKI

Baiano que disputou Olimpíada de Paris vai competir em Copa do Mundo de mountain bike

O atleta disputará as etapas de Leogang, na Áustria, e Val di Sole, na Itália

Pedro Carreiro

Publicado em 6 de junho de 2025 às 16:27

Ulan Galinski vai disputar Copa do Mundo do mountain bike Crédito: Divulgação

O baiano Ulan Galinski começa nesta quinta-feira (5) a buscar seu espaço na elite do mountain bike mundial nas provas da Copa do Mundo disputadas na Europa. Nesse mês de junho, o atleta disputará as etapas de Leogang, na Áustria, e Val di Sole, na Itália. >

Ulan competirá nas duas etapas as prova do Cross Country Olímpico (XCO) e Short Track (XCC). Em Leogang a competição ocorrerá do dia 5 até o dia 8 de junho; enquanto em Val di Sole será do dia 20 ao 22. >

E Ulan, que desde o começo da semana treina na Europa, está animado com a chegada desse momento tão especial. “Chegou o momento tão esperado de abrir o meu calendário de Copa do Mundo na Europa. Estou feliz e grato em voltar a competir na Áustria, onde tenho lembranças muito especiais. Aqui eu competi meu primeiro campeonato mundial (2020) e, na ocasião, conquistei o melhor resultado de um brasileiro na história disputando a categoria Sub-23. Cheguei na 14ª colocação, resultado esse que ainda é até hoje o melhor resultado de um brasileiro em campeonatos mundiais no mtb Sub-23”, comenta Ulan.>

“Esse é um circuito que eu gosto muito. Diria que dos circuitos de Copa do Mundo é o que eu mais identifico com as minhas características de pilotagem, então isso me deixa muito animado para competir. Estou muito feliz e satisfeito com o meu 1º semestre de competições. Conquistamos grandes objetivos como time. Fomos consistentes e sinto que consegui dar um passo adiante a nível mundial, porém conseguir consolidar isso em Copa do Mundo na Europa é um desafio a mais. E é isso que eu vim buscar! Fiz uma boa preparação e me sinto pronto para entregar uma boa performance”, complementa. >

Competindo em provas no Brasil e também representando o país no Pan-Americano, na Costa Rica, Ulan conquistou grandes resultados na temporada. Nas duas primeiras etapas da Copa do Mundo de MTB disputadas em Araxá, Minas Gerais, Ulan ficou na 12ª colocação nas duas corridas do XCO. >

Mas antes da Copa do Mundo, o atleta da Equipe Caloi Henrique Avancini Racing disputou quatro tradicionais provas brasileiras, e venceu todas elas. Logo depois de Araxá, Ulan representou o Brasil no Pan-Americano, disputado na Costa Rica, e o atleta baiano fez bonito mais uma vez e ficou com a segunda colocação na prova do Cross Country Olímpico. Depois tiveram mais competições no Brasil, com pódios em todas elas – tanto no XCO como nas provas do Short Track (XCC). >