DO CAPÃO PARA O MUNDO

Baiano Ulan Galinski fica na 21ª posição na prova de mountain bike na Olimpíada

Brasileiro completou as oito voltas de 4,4 km cada uma do percurso olímpico em 1h30min55s

O ciclista baiano Ulan Galinski terminou na 21ª posição a prova de mountain bike na Olimpíada de Paris nesta segunda-feira, na Elancourt Hill. O brasileiro completou as oito voltas de 4,4 km cada uma do percurso olímpico em 1h30min55s, 4min33s depois do campeão, Thomas Pidcock.