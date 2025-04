NOVA FASE

Thais Carla faz cirurgia bariátrica em Salvador e inicia nova fase em busca de saúde

Ativista da causa plus size passa por procedimento no Hospital Aliança; marido confirma que dançarina está bem

A dançarina e ativista da causa plus size Thais Carla passou por uma cirurgia bariátrica na manhã desta segunda-feira (28), em Salvador. O procedimento foi realizado no Hospital Aliança e marca um momento de transformação na trajetória da influenciadora, conhecida nacionalmente pelo seu trabalho de combate à gordofobia. A informação foi confirmada ao portal LeoDias. >

Em conversa com a reportagem, Israel Reis, empresário e marido de Thais Carla, afirmou que a cirurgia ocorreu como planejado e que a dançarina “passa bem após o procedimento”. A equipe que acompanha Thais também reforçou que a decisão foi tomada para que ela pudesse focar ainda mais na sua saúde e qualidade de vida.>

Nos últimos meses, Thais já vinha se dedicando à perda de peso e compartilhou em suas redes sociais a perda de cerca de 30 kg em apenas cinco meses. Em entrevista à revista Marie Claire, ela revelou que a escolha pela cirurgia não foi motivada por pressões externas, mas pelo desejo de “ter uma vida diferente, com mais energia para brincar com as filhas e até voltar a dançar”.>