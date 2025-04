GASTRONOMIA

Quantas fatias de pizza é preciso comer para 'dar prejuízo' no rodízio?

Cálculo por trás do “lucro” da pizzaria revela o número de fatias que pode virar o jogo a seu favor

Se você já entrou em um rodízio de pizza com a meta de “comer até dar prejuízo”, saiba que não está sozinho. A missão virou quase um esporte nacional entre os amantes de massas, que encaram a refeição como um verdadeiro desafio gastronômico. >

Segundo donos de pizzarias consultados por portais especializados e fóruns do setor, o custo médio de uma pizza para o estabelecimento gira entre R$ 10 e R$ 20 — dependendo dos ingredientes. Já o preço médio pago pelo cliente em um rodízio varia de R$ 40 a R$ 60, com direito a sabores salgados, doces e, em alguns casos, pratos extras como massas e frangos.>

A lógica, portanto, é simples: uma pizza média tem 8 fatias. Se o cliente consumir entre 12 e 16 fatias, ou o equivalente a 1,5 a 2 pizzas inteiras, começa a entrar na zona do prejuízo para o restaurante — principalmente se priorizar sabores caros como camarão, quatro queijos ou chocolate com morango.>

Entre as táticas mais comuns dos “desafiantes do rodízio” estão: evitar bordas, ignorar os sabores mais simples e alternar salgado e doce para não enjoar. E claro, nada de refrigerante, a meta é otimizar o espaço do estômago.>