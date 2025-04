TELEVISÃO

Jornalista premiada deixa a TV Globo após 10 anos para viver no exterior

Referência na cobertura política em Brasília, jornalista abre mão da estabilidade para seguir um novo sonho

Após quase uma década atuando nos bastidores da política em Brasília, Raquel Honorato pediu demissão da TV Globo. A jornalista, que integrava o time do Jornal Hoje, comunicou sua saída na última quarta-feira (23) e revelou, em publicação nas redes sociais, que está de mudança para outro país em busca de novos caminhos profissionais e pessoais. >

“É preciso muita coragem e um sonho para sair da zona de conforto, escutar o coração, ir até a ponta do trampolim e pular… rumo ao desconhecido”, escreveu Raquel em tom reflexivo. A decisão surpreendeu colegas e seguidores, mas foi acolhida com apoio e admiração. “Já tô com uma montanha de saudade, mas feliz demais de ver você, amiga, realizando seu sonho”, comentou Raquel Porto Alegre, também repórter da emissora.>