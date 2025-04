TURISMO

Por que os hotéis estão com check-in mais tarde e check-out mais cedo? Entenda a mudança

Com menos funcionários após a pandemia, hotéis dos EUA e de outros países estão alterando os horários de entrada e saída

Se você já se sentiu frustrado ao chegar em um hotel e descobrir que só poderia entrar no quarto horas depois, ou precisou sair cedo demais no dia seguinte, saiba que não está sozinho, e isso não é só impressão. A mudança nos horários de check-in e check-out virou tendência no setor hoteleiro, especialmente nos Estados Unidos, e tem uma explicação diretamente ligada à pandemia. >

A principal carência é entre camareiras e arrumadeiras, profissionais essenciais para manter os quartos em ordem. Muitas dessas trabalhadoras não retornaram aos empregos após a pandemia, já que encontraram ocupações com melhores salários e rotinas menos exaustivas. Diante disso, os hotéis passaram a operar com equipes enxutas, o que impactou diretamente os horários oferecidos aos hóspedes.>

Dados do Escritório de Estatísticas do Trabalho dos Estados Unidos reforçam esse cenário: o país tem hoje cerca de 102 mil funcionários a menos no setor de governança (limpeza e arrumação de quartos) em comparação com o período pré-pandemia. O impacto é mais visível em hotéis de categoria econômica, que, com menos pessoal, precisam de mais tempo para preparar os quartos entre uma hospedagem e outra.>