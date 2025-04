POLÊMICA

Climão entre Thamiris e Gil do Vigor no 'Bate-Papo BBB' gera tensão ao vivo; veja vídeo

Ex-sister questionou a transparência da edição do reality, e Gil rebateu ao vivo

Heider Sacramento

Publicado em 24 de abril de 2025 às 09:58

Gil do Vigor e Thamiris Maia Crédito: Reprodução

O “Bate-Papo BBB” da última quarta-feira (23) foi marcado por um momento tenso entre Thamiris Maia, eliminada do BBB 25, e o apresentador Gil do Vigor. Durante a entrevista, transmitida ao vivo pelo Gshow, a ex-sister fez uma crítica à edição do reality, e recebeu uma resposta direta de Gilberto Nogueira, que não deixou a acusação passar em branco. >

Ao lado de Camila Maia, Thamiris tentava explicar sua postura na casa e justificar as polêmicas que enfrentou, sobretudo em relação à sua antiga amiga Vitória. “Falavam: ‘Ah, não sei por que a Vitória fica atrás das irmãs. Elas maltratam ela’. Gente, tem alguma coisa errada, porque a Vitória ficava atrás da gente e, assim, a gente só maltratava a Vitória? Pelo contrário! Eu acho que o que consegui analisar depois que saí, é que até o fato das brigas era justamente a minha forma de defendê-la”, disse Camila, que foi interrompida por Thamiris com uma provocação: “E nem mostradas 100%”.>

Climão! Gil rebateu Thamiris depois dela falar que os fatos não eram exibidos na íntegra.



Gil: "Lá vem ela de novo... Eu entendo, mas é fácil falar da edição. As pessoas viram as coisas, e entendo que cada um vai ter uma interpretação." #BBB25



pic.twitter.com/nV6k9lx3XM — Dantas (@Dantinhas) April 23, 2025

A alfinetada não passou despercebida. Gil do Vigor reagiu com um tom visivelmente incomodado: “Ô, mulher! Olha, lá vem ela de novo”. A nutricionista, apelidada de Mona, ainda tentou contemporizar: “Lá vem ela de novo, não.” Mas Gil foi firme: “Não, é porque você fala o tempo inteiro e eu entendo. Eu participei também, e não estou falando de quem não participou, eu participei também. Só que é muito fácil culpar a edição. Não! As pessoas viram as coisas, e eu entendo que cada um vai ter a sua interpretação”.>