GAROTA PROPAGANDA

Maria Bethânia estreia em campanha de produto antifrizz ao lado de Sabrina Sato

Cantora baiana e apresentadora unem estilos opostos para lançar produtos de controle do frizz e proteção contra a umidade

Heider Sacramento

Publicado em 24 de abril de 2025 às 07:46

Maria Bethânia e Sabrina Sato estrelam campanha antifrizz Crédito: Divulgação/Fernando Young

Dois grandes nomes da cultura brasileira, a cantora Maria Bethânia e a apresentadora Sabrina Sato, protagonizam juntas, uma campanha inédita da TRESemmé. A ação marca o lançamento da nova linha Sistema de Selagem Profissional Frizz-Resistance, que promete até 72 horas de blindagem contra a umidade e controle do frizz, uma das principais queixas entre pessoas com diferentes tipos de cabelo. >

A campanha, desenvolvida pela agência Out Off Office (OOO), aposta na autenticidade ao reunir duas figuras públicas com trajetórias e estilos opostos. Enquanto Sabrina representa quem opta por fios disciplinados e cuidados constantes, Bethânia exalta a força do cabelo natural e volumoso, marcando sua primeira participação em uma campanha publicitária voltada à beleza.>

“Nunca pensei que falaria sobre cabelos em uma ação publicitária, mas entendi que era mais do que isso. É sobre dividir experiências”, afirmou Maria Bethânia, que encara a iniciativa como um gesto de liberdade e representatividade. Para a cantora, que sempre seguiu seu próprio caminho em relação ao autocuidado, a participação foi um convite a celebrar a diversidade e a simplicidade nos rituais de beleza.>

Já Sabrina Sato, embaixadora da marca há três anos, destacou a emoção de dividir a cena com a artista baiana. “Ela é um ícone com uma relação única com seu cabelo e ter essa troca com alguém tão autêntica e genial foi enriquecedor e especial para mim”, disse.>

Conhecida por seus penteados ousados e uso frequente de ferramentas térmicas, Sabrina compartilhou os desafios diários com o frizz. “Quem disse que o cabelo está livre de frizz, mentiu. O frizz é democrático (risos), todo mundo tem”, brincou a apresentadora. Segundo ela, os produtos multifuncionais são seus aliados preferidos no dia a dia, especialmente a nova máscara e o coat spray da linha Frizz-Resistance.>