CONFUSÃO

Jenny Miranda diz que parto prematuro da filha foi culpa de Gato Preto: 'Caço esse verme no inferno'

Bia Miranda entrou em trabalho de parto nesta quarta-feira (23)

Agora a história ganhou mais um capítulo. A mãe de Bia Miranda, Jenny Miranda, acusou o influenciador de ser o responsável pelo trabalho de parto prematuro para o nascimento de sua neta. “Por causa desse merda que minha neta está vindo prematura, se pegaram a Bia caiu no chão. Se acontecer alguma coisa com a minha filha eu caço esse verme no inferno”, declarou no Instagram, dando a entender que a filha caiu durante amassos com Gato Preto.>