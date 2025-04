PERDÃO?

Campeã do BBB 25, Renata fala sobre atitudes polêmicas de Maike

Bailarina comentou sobre o ex-colega de confinamento e o futuro da relação

Elis Freire

Publicado em 23 de abril de 2025 às 19:49

Renata Saldanha é a campeã do BBB 25 Crédito: Reprodução

Vencedora do Big Brother Brasil 2025, Renata falou sobre sua relação com Maike e as atitudes polêmicas com ela dentro da casa. Durante o tradicional Café com a Campeã, no programa Mais Você desta quarta-feira (23), a bailarina comentou um episódio que repercutiu negativamente: Maike mordeu Renata e puxou seu cabelo enquanto ela pedia que ele parasse. >

“Ele me pediu desculpas e eu senti que foi algo verdadeiro. Eu sei que o Maike entende a responsabilidade de estar nesse programa e dar exemplo para os brasileiros”, declarou Renata. Ela afirmou que o perdoou ainda dentro do confinamento, reforçando que acredita no arrependimento dele.>

Maike também participou do programa por chamada de vídeo e, diante das imagens relembradas por Ana Maria Braga, voltou a se desculpar. “São cenas horríveis. Queria pedir desculpas para a Renata, ela é incrível, doce e leal”, afirmou o ex-brother. Ana Maria, por sua vez, enfatizou a importância de refletir sobre atitudes assim: “Estamos numa época em que não é não”.>

Sobre um possível relacionamento fora do programa, Renata disse que ainda não teve tempo de conversar com Maike após o fim do reality. “Eu não parei, eu nem dormi ainda!”, brincou. Ainda assim, ela deixou claro que prefere cautela: “Acredito que aqui fora a gente vai ter muita oportunidade pra conversar com calma, sem preocupação de jogo. Eu gosto de ter cautela e não tenho pressa. Ele sabe disso”.>

Ana Maria também lembrou que Maike teve um breve envolvimento com Giovanna no início do programa, utilizando estratégias semelhantes para se aproximar das duas. Renata reagiu com naturalidade: “No começo, não éramos próximos. Ele às vezes dava em cima, mas eu levava na brincadeira. Depois, quando o grupo se uniu, passamos a nos aproximar mais”.>