NÃO FOI DESSA VEZ

João Pedro fica em terceiro lugar no BBB 25

Natural de Goiás, brother não teve força para bater Renata ou Guilherme

Elis Freire

Publicado em 23 de abril de 2025 às 00:32

João Pedro foi o terceiro colocado do BBB 25 Crédito: Reprodução

A previsão se confirmou. João Pedro foi consagrado o terceiro colocado na Final do BBB 25 e levou para casa o menor prêmio, de R$50 mil. Natural de Goiás, o rapaz que entrou no reality ao lado do irmão gêmeo João Gabriel não conseguiu bater as torcidas de Renata - consagrada a grande campeã do BBB 25 - nem do brother Guilherme, que conquistou o segundo lugar. O resultado foi anunciado por Tadeu Schmidt em grande final ao vivo na noite desta terça-feira (22). Ele recebeu apenas 4,72% dos votos.>

Durante a temporada, João Gabriel foi um grande competidor nas provas, seja ao lado do irmão seja sozinho, com um desempenho invejável. Assim, ele chegou a ser líder 4 vezes, se igualando a grandes nomes da história do programa, além de ter sido Anjo uma vez.>

Salva-vidas de rodeio, assim como o gêmeo, ele levou ao público do reality um pouco sobre a cultura sertaneja do país, com frequentes homenagens ao seu estado natal e às suas tradições culturais. A festa do líder de João Pedro, por exemplo, foi em homenagem às festas de cidades interioranas do Brasil, com barraquinhas, uma praça e até touro mecânico. Os chapéus e os cintos? Os grandes xodós do brother - já partes de sua identidade.>