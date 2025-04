FOI QUASE

Mesmo querido pelo público, Guilherme fica em segundo lugar no BBB 25

Pernambucano não conseguiu derrotar a favorita Renata

Elis Freire

Publicado em 23 de abril de 2025 às 00:33

Guilherme Villar é o campeão do BBB 25 Crédito: Reprodução / TV Globo

Guilherme Vilar foi o segundo colocado do BBB 25. Mesmo com uma trajetória de posicionamentos firmes e simpatia que conquistou o público, o pernambucano não conseguiu derrotar Renata - consagrada a grande campeã do BBB 25 na noite desta terça-feira (22). A bailarina levou o prêmio milionário de R$2.720.000 ao receber 51,9% dos votos do público, enquanto o fisioterapeuta recebeu 43,38% e ganhou o valor de R$150 mil. João Gabriel ficou em terceiro e ganhou R$50 mil. >

Com muita garra durante todo o reality show, Guilherme, o último a entrar no jogo ao lado da sogra Delma, conquistou o carinho de grande parte dos espectadores. Ele já entrou escolhido pelo público, em votação onde derrotou outras duas duplas ao lado da sogra. >

Trajetória de garra

Durante o programa, o fisioterapeuta precisou dormir fora da casa duas vezes, enfrentou o Tá com Nada ao lado de Vinicius e ainda ganhou a última prova de resistência, conquistando o seu lugar na Final do BBB 25. >

O jovem foi Líder do reality duas vezes. A primeira, na nona semana, indicou Gracyanne ao Paredão - e a sister foi eliminada. Na segunda vez, voltou a eliminar sua indicação, ao colocar Maike na berlinda. Ele ainda foi Anjo do uma vez e Monstro também em uma ocasião nestes 100 dias de confinamento na casa mais vigiada do Brasil. >

A festa do brother também foi icônica, inspirada nas tradições Recife e Olinda, com direito a boneco gigante inspirado nele e muita exaltação da cultura nordestina. Sem muitos embates diretos, mas com posicionamento precisos, Gui, como é carinhosamente chamado, chegou a prever dinâmicas e tinha um faro para contar votos para o seu Quarto Anos 50. >