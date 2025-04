AUSENTE

Karol Conká explica por que não compareceu à final do BBB 25

Fãs sentiram falta da ex-BBB no evento da noite desta terça-feira (22)

Elis Freire

Publicado em 23 de abril de 2025 às 00:02

Karol Conká Crédito: Reprodução

Participante do BBB 21, edição que teve Juliette Freire como grande campeã, Karol Conká foi às redes sociais revelar o motivo pelo qual não está presente na Grande Final do BBB 25 da noite desta terça-feira (22). Após fãs sentirem a sua falta entre os ex BBB’s presentes na cerimônia, ela contou que recebeu o convite, mas não pôde comparecer. >

“Pessoal, vi que alguns estão sentindo a minha falta nessa final. Eu recebi o convite, sim. Infelizmente não pude estar presente por incompatibilidade de agenda”, garantiu a cantora no X (antigo Twitter)>

Pessoal, vi que alguns estão sentindo a minha falta nessa final. Eu recebi o convite, sim. Infelizmente não pude estar presente por incompatibilidade de agenda.

Agradeço imensamente o @bbb pelo carinho e lembrança. ? — Karol Conká (@Karolconka) April 23, 2025

Nesta final, os shows musicais são protagonizados por ex-participantes do reality show da TV Globo que também são cantores, como Naiara Azevedo, Fiuk, Pocah e Projota. Por isso, os espectadores supuseram que ela estaria entre as atrações, ou ao menos acompanhando o momento lá da casa mais vigiada do Brasil. >