QUARTO LUGAR

Quase o valor do prêmio? Saiba quanto Vitória Strada ganhou no BBB 25

Atriz ficou em quarto lugar no reality que define grande campeão nesta terça (22)

Última eliminada do BBB 25, Vitória Strada chegou pertinho da grande final que acontece nesta terça (22) e vai consagrar o grande vencedor com um prêmio de R$ 2.720.000. Porém, mesmo fora da final, a participante saiu da casa mais vigiada do Brasil com diversos prêmios em dinheiro ou em produtos e serviços conquistados ao longo da edição. >