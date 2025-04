REALITY SHOW

Quais são os prêmios do segundo e terceiro lugar do BBB 25?

Não é só o grande campeão que leva dinheiro para casa



Elis Freire

Heider Sacramento

Publicado em 22 de abril de 2025 às 20:00

Renata, Guilherme e João Pedro estão na disputa pelo prêmio milionário do Big Brother Brasil 2025 que terá seu grande vencedor anunciado no programa desta terça (22). O participante que receber mais votos do público levará para casa R$ 2.720.000 – o maior prêmio de reality show no Brasil. >

Além do prêmio milionário do campeão, segundo e terceiro colocados também garantem um valor na conta. Mas, quanto ganhar cada um deles nesta edição? O segundo colocado no reality vai garantir R$ 150 mil enquanto o terceiro lugar embolsa R$ 50 mil, ou seja, ninguém vai sair de mão abanando da casa mais vigiada do Brasil. >

Grande Final

A grande final do BBB 25 acontece nesta terça-feira (22), a partir das 22h30, na TV Globo, e promete muita emoção, música e surpresas. >

Para marcar o encerramento do reality, a Globo preparou uma programação especial, com shows de ex-BBBs que também são cantores, a presença dos familiares dos finalistas, e a consagração do vencedor no gramado da casa, ao lado dos eliminados da edição.>