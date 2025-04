QUEM VAI VENCER?

BBB 25 chega à final com programação especial; saiba tudo o que vai rolar

Final terá shows de ex-BBBs, presença de familiares e pódio no gramado

A grande final do BBB 25 acontece nesta terça-feira (22), a partir das 22h30, na TV Globo, e promete muita emoção, música e surpresas. Um dos três finalistas — Guilherme, Renata ou João Pedro — sairá da casa com o prêmio de R$ 2.720.000, além dos valores acumulados ao longo da temporada. >

Para marcar o encerramento do reality, a Globo preparou uma programação especial, com shows de ex-BBBs que também são cantores, a presença dos familiares dos finalistas, e a consagração do vencedor no gramado da casa, ao lado dos eliminados da edição.>

Segundo a Globo, dois familiares de cada finalista estarão presentes na casa para acompanhar ao vivo os VTs especiais e a cerimônia, que será conduzida por Tadeu Schmidt diretamente do jardim, ao lado do pódio.>

E a emoção continua no dia seguinte. Na quarta-feira (23), os participantes têm dois compromissos importantes: às 17h, acontece a entrega do Prêmio gshow BBB (com transmissão pelo Gshow e Globoplay); e às 22h30, todos se reencontram no especial Big Show: O Reencontro, exibido no Multishow.>