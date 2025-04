FINAL DO BBB

Enquete BBB 25: Brother lidera com folga e pode desbancar favorita na final do reality

Com mais de 65% dos votos, o participante desponta como favorito ao prêmio de R$ 2,7 milhões; veja parciais

Heider Sacramento

Publicado em 21 de abril de 2025 às 11:51

João Pedro, Guilherme e Renata disputam a final Crédito: Reprodução/TV Globo

O Big Brother Brasil 25 está na reta final! Após a eliminação de Vitória Strada, no último domingo (20), restam apenas três participantes na disputa pelo prêmio milionário: Guilherme, João Pedro e Renata. A grande decisão será nesta terça-feira (22), às 22h30, ao vivo, e vai consagrar o campeão ou campeã da temporada com o prêmio de R$ 2.720.000, além dos valores acumulados ao longo do reality. >

De acordo com votação parcial da enquete do CORREIO, quem lidera com ampla vantagem é Guilherme, que soma 65,56% dos votos e caminha para vencer o programa com folga. Em segundo lugar está Renata, com 26,94%, enquanto João Pedro aparece com apenas 7,5%, praticamente fora da disputa.>

