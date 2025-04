LUTO

Morte do Papa Francisco comove famosos pelo mundo

Personalidades prestam homenagens e relembram legado de empatia e amor ao próximo

Heider Sacramento

Publicado em 21 de abril de 2025 às 09:26

O mundo amanheceu de luto nesta segunda-feira (21) com a morte do Papa Francisco, aos 88 anos, no Vaticano. O primeiro pontífice latino-americano e 266º líder da Igreja Católica faleceu durante a madrugada, um mês após receber alta hospitalar. A informação foi confirmada oficialmente pela Santa Sé. >

Desde as primeiras horas do dia, chefes de Estado, líderes religiosos e autoridades começaram a se pronunciar, exaltando a trajetória e o impacto do papa argentino. Nas redes sociais, celebridades também expressaram pesar, homenagens emocionadas e recordações de encontros com Francisco tomaram conta da internet.>

A influenciadora Virginia Fonseca lamentou a morte em seu perfil no Instagram: "Que Deus o tenha! Descanse em paz.">

Virginia prestou homenagem ao Papo nos storys Crédito: Reprodução/Instagram

A atriz e apresentadora norte-americana Whoopi Goldberg compartilhou uma foto ao lado de Francisco e destacou sua mensagem de amor universal: "Ele era o mais próximo, em muito tempo, que parecia se lembrar de que o amor de Cristo envolvia tanto os crentes quanto os não crentes.">

Ícone da televisão mexicana, Florinda Meza, a eterna Dona Florinda de Chaves, relembrou um encontro com o papa e mencionou também o marido, Roberto Bolaños: “Caro Papa Francisco, agora você está com Deus; vou sentir muita falta de você. Você sempre se preocupou com os mais vulneráveis. Sempre trazendo surpresas ao mundo, sua partida é a maior de todas. […] Espero que meu ‘Rober’ tenha lhe dado um abraço bem-vindo do céu. Ele provavelmente lhe disse: ‘Eles não contavam com sua astúcia!’”>

O cantor Michael Biggs, ex-integrante da Turma do Balão Mágico, também fez questão de se despedir: “O Papa da paz, da tolerância! Obrigado, Francisco! Esse vai fazer muita falta.”>