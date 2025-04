TORCEDOR

Messi, Buffon e Ronaldinho Gaúcho: relembre encontros do Papa Francisco com estrelas do futebol

Pontífice abençoou atletas da Argentina e Itália em 2013

Metrópoles Esporte

Publicado em 21 de abril de 2025 às 09:17

Crédito: Shutterstock

Morreu, na madrugada desta segunda-feira (21), o líder da Igreja Católica papa Francisco. Jorge Mario Bergoglio tinha 88 anos. Francisco tinha uma ligação intensa com o futebol e era torcedor ilustre do San Lorenzo. Em 2013, o papa protagonizou momento histórico ao receber os jogadores das seleções da Argentina e Itália antes de um amistoso entre as equipes.>