FUTEBOL

Clubes ao redor do mundo lamentam morte do Papa Francisco

Pontífice morreu nesta segunda-feira (21), aos 88 anos

A morte do papa Francisco gerou uma verdadeira comoção no mundo do futebol. Clubes de todo o mundo lamentaram e fizeram homenagens para o pontífice, que morreu nesta segunda-feira (21) aos 88 anos.>