Vitória Strada muda de ideia sobre quem vai ganhar o BBB 25; veja palpite

Atriz foi entrevistada no ‘Mais Você’ desta segunda-feira (21) após ser eliminada do reality

Elis Freire

Publicado em 21 de abril de 2025 às 15:36

Vitória Strada no "Café com o Eliminado" Crédito: Reprodução / TV Globo

Última eliminada do BBB 25, Vitória Strada deu entrevista no “Mais Você” nesta segunda-feira (21) no tradicional “Café com o Eliminado” onde contou tudo sobre a participação no reality da TV Globo. A atriz refletiu sobre a trajetória no BBB 25, comentando sobre os momentos mais marcantes, e até deixou seu palpite registrado sobre quem vai ganhar o prêmio milionário. A declaração surpreendeu!>

Isso porque logo após sair do programa, ela foi entrevistada no Mesa Cast onde disse que Renata - sua rival durante grande parte do confinamento - iria ganhar o BBB 25, mas Vitória mudou de ideia. Ao ser perguntada por Ana Maria Braga, a ex-BBB garantiu que confia que seu aliado Guilherme vai ganhar, declarando torcida para ele. >

“Eu vou dar a resposta mais sincera possível ,quando eu sai agora no Mesa Cast eu percebi pelo tom que a Renata estava com uma super torcida para ganhar e aí lá eu falei “Renata”. Mas, hoje eu abri a internet e me apareceu uma pesquisa que ela estava “ali-ali” com Gui, então então vou apostar no Guilherme que é minha torcida e acho que ele leva”, revelou. >

Ela tem um palpite e uma torcida! Quem será que a Vitória acha que vai vencer o #BBB25? ? #RedeBBB #MaisVocê



VITORIA NO MAIS VOCE pic.twitter.com/WKRhgt4k4F — TV Globo ? (@tvglobo) April 21, 2025

Strada bateu na trave e foi a última eliminada do BBB 25 antes da grande final, ficando em quarto lugar. Ela recebeu 54,52% dos votos, seguida de João Pedro, com 38,92%, e Renata, com 6,56%. >

"Eu não esperava que ia chegar em 4º lugar", disse a ex-sister durante a entrevista.>

A final do BBB 25 será exibida ao vivo na TV Globo nesta terça-feira (22), com atrações especiais e participações de ex -BBB 's. O grande campeão será consagrado e levará para casa R$ 2.720.000, além dos prêmios acumulados no programa.>