'HOMEM PEDRA'

Saiba o que é FOP, doença que transforma músculo em osso

Fibrodisplasia Ossificante Progressiva (FOP) é uma condição rara de difícil diagnóstico

Doença genética rara, a Fibrodisplasia Ossificante Progressiva (FOP) transforma tecidos moles, como músculos, tendões e ligamentos, em ossos extras, limitando progressivamente os movimentos do corpo. Essa condição, também conhecida como "doença do homem de pedra", afeta cerca de 1 em cada 1 milhão de pessoas no mundo. No Brasil, estima-se que há cerca de 100 pacientes com a doença.>