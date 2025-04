EM ALTA

Saiba o que é o powerlifting, esporte que conquistou influencers fitness

O esporte já tem atletas renomados no Brasil e está em alta nas redes sociais

O levantamento de peso tem viralizado nas redes sociais com o aumento de influenciadores fitness, como Bitelo, Iago Berserker e - mais recentemente - a musa da escola de samba Vila Isabel Vivi Winkler, que tem treinado para estrear em 2026. O powerlifting tem conquistado os olhares dos adeptos à musculação, mas surgem dúvidas de potenciais adeptos sobre a execução do esporte e as diferenças para outras modalidades similares.>