FIM DE CARREIRA?

Saúde física em baixa? Entenda os fatores que fazem Neymar se lesionar com frequência

Nesta passagem pelo time paulista, o meia-atacante brasileiro só jogou uma partida completa até agora

Alan Pinheiro

Publicado em 18 de abril de 2025 às 17:00

Neymar deixou campo chorando após nova lesão Crédito: Reprodução

Após ficar afastado dos gramados por uma lesão, Neymar voltou a campo pelo Santos na última quarta-feira (16) e deixou o gramado lesionado ainda no primeiro tempo. Nesta passagem pelo time paulista, ele só jogou uma partida completa até agora. Nos últimos anos, ele já rompeu o ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo, e fraturou metatarsos do pé direito duas vezes. As informações foram divulgadas pelo Extra.>

Além da recorrência, as lesões estão fazendo com que o atacante tenha poucos jogos entre uma reabilitação e outra, como aconteceu na sua passagem pelo clube saudita Al-Hilal. No total, são mais de mil dias afastados das atividades em campo ao longo da carreira.>

Segundo a fisioterapeuta e pesquisadora do comportamento motor Vivian Maria Biernaski, um cenário de lesões assim é complexo e tem muitos fatores envolvidos, mas alguns podem ser destacados. >

"O nosso corpo funciona de forma integrada. Por isso, mesmo que as lesões sejam em regiões diferentes, elas podem estar conectadas. Se eu tenho uma lesão no pé, eu posso mudar a forma como eu piso para facilitar o movimento. Mas esta alteração pode sobrecarregar o joelho ou a musculatura da coxa, por exemplo. Em um atleta de alto rendimento, a reincidência é bem mais comum do que se imagina", explica a coordenadora do curso de Fisioterapia do Centro Universitário UniDomBosco.>

Segundo Vivian, o número de faltas e contato físico que ele sofre durante os jogos, bem acima de outros atletas, é outro fator importante a ser considerado. No jogo da última quarta-feira (16), por exemplo, ele sofreu uma falta de dois jogadores ao mesmo tempo.>

"Mesmo que essas entradas não causem lesões imediatas, elas podem deixar microtraumas, gerar inflamações e também mudar a forma como o corpo se movimenta durante o jogo. Esses impactos, ao longo dos anos, vão se somando à alta carga dos jogos e à exigência do futebol de alto rendimento, podendo contribuir para novas lesões no futuro", pontua.>