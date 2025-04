FOCADO

'Mentiria se dissesse que não estou pensando nisso', admite Messi sobre jogar a Copa do Mundo

O astro abriu o coração para o canal Simplemente Fútbol



Estadão

Alan Pinheiro

Publicado em 18 de abril de 2025 às 15:00

Lionel Messi Crédito: Reprodução/Asociación del Fútbol Argentino

A proximidade da Copa do Mundo de 2026 está mexendo com a cabeça de Lionel Messi. Antes irredutível em sua decisão de não defender mais a Argentina na competição, o camisa 10 do Inter Miami já admite a possibilidade de estar em campo na edição de 2026 - seria a sua sexta - para "buscar o bicampeonato." O astro abriu o coração para o canal Simplemente Fútbol, no qual ainda mostrou estar encantado com o jovem espanhol Lamine Yamal, do Barcelona.>

Disposto a falar de tudo ao canal do Youtube, o meia que fará 38 anos em junho mostrou que tem tudo para estar na Copa dos Estados Unidos, México e Canadá. Ele faz grande temporada e ainda se sente muito bem fisicamente, o que o fará trocar os planos anteriores. Messi havia afirmado mais de uma vez que queria ir ao Mundial para "outras funções.">

"Copa do Mundo de 2026? Este ano será crucial para ver o que decidirei sobre ela. Eu mentiria se dissesse que não estou pensando nisso", começou a falar sobre o assunto, ainda cauteloso. Mas não se segurou quando foi questionado sobre avaliar a carreira perfeita.>

"Poder dizer que conquistei tudo no futebol é algo realmente magnífico. Vencer a Copa do Mundo (em 2022 no Catar) trouxe um ânimo muito bom. Quero muito jogar a Copa ano que vem, será meu objetivo ser bicampeão mundial", revelou, para alegria dos argentinos e dos fãs no futebol. A seleção já conquistou sua vaga com antecedência.>

Antes de erguer o troféu em 2022, Messi encarou críticas que deixaram seus filhos tristes. Com os herdeiros mais crescidos, espera buscar o bi para alegrá-los. Os filhos, por sinal, são um dos motivos para seguir acompanhando os jogos do Barcelona, onde fez história, e no qual anda encantado com Lamine Yamal, de apenas 17 anos, a quem vê semelhança com seu início de carreira>

"Com certeza (continua acompanhando o Barcelona), meus filhos gostam muito do Yamal, a gente sempre tenta assistir os jogos na liga (Campeonato Espanhol) e na Champions (Liga dos Campeões). Esse clube sempre fará parte de nós", afirmou, antes de elogiar o novo prodígio catalão.>