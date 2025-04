FORTE DECLARAÇÃO

Após eliminação, ex-jogador do PSG faz duras críticas a Mbappé: 'Um fracasso retumbante'

Com passagem pela seleção francesa, Jerôme Rothen critica passagem do atacante pelo Real Madrid

Alan Pinheiro

Publicado em 18 de abril de 2025 às 16:30

Mbappé ainda não engrenou no Real Madrid Crédito: Real Madrid/Divulgação

O Real Madrid foi eliminado para o Arsenal nas quartas de final da Champions League e o astro francês Kylian Mbappé teve uma atuação discreta nas duas partidas que definiram o fim da campanha merengue na competição. Com isso, o jogador foi alvo de duras críticas de um ex-jogador do Paris Saint-Germain e da seleção francesa. Em entrevista à rádio RMC, Jerôme Rothen detonou a atuação do craque, a definindo como "fracasso".>

"As pessoas estão falando sobre Kylian Mbappé. Ele chegou ao clube dos seus sonhos com a ambição de ganhar todos os troféus, incluindo a Liga dos Campeões. E também de estar entre os melhores jogadores do mundo e ganhar a Bola de Ouro. Coletivamente e individualmente, ele é um fracasso. Ele não vai ganhar a Bola de Ouro este ano. Ele é um fracasso retumbante", definiu.>

Ao mesmo tempo, Rothen destaca que o tempo de adaptação de Mbappé no clube espanhol poderia ter sido maior. "No início da temporada, fatores atenuantes foram encontrados. Ele poderia ter tido um tempo para se adaptar. Mas quando você é Mbappé, o tempo de adaptação é menor. Ele marcou muitos gols, mas no jogo, ele é catastrófico", finalizou.>