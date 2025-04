REALITY

Cupidos? Sabrina Sato comanda reality inusitado onde filhos escolhem os parceiros dos pais

"Minha Mãe com Seu Pai" estreia no Globoplay com dinâmicas surpreendentes e muita emoção na busca por um novo amor

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de abril de 2025 às 11:23

Sabrina Sato comanda reality inusitado onde filhos escolhem os parceiros dos pais Crédito: Ricardo Bufolin

Sabrina Sato está prestes a comandar um dos realities mais inusitados do Globoplay. No dia 30 de abril, estreia "Minha Mãe com Seu Pai", programa que promete muitas surpresas ao unir pais e mães solteiros em busca de um novo amor. Mas o detalhe que torna o formato único é que quem decide o rumo das relações são os próprios filhos.>

A dinâmica do programa envolve pais e mães vivendo juntos em uma casa, participando de atividades e encontros românticos. No entanto, sem que saibam, seus filhos estão observando tudo e influenciando as decisões amorosas, podendo intervir estrategicamente no processo.>

Com dez episódios, o reality é inspirado em um formato de sucesso da ITV Studios e tem direção de Chica Barros, além de roteiro e produção assinados por Vivian Alano, da Formata Produções e Conteúdo.>

Sabrina Sato, que já conquistou o público em diversas funções na TV, encara esse novo desafio com entusiasmo. "Vai ser emocionante e divertido ver como os filhos vão lidar com a missão de ajudar os pais a encontrarem o amor", comentou a apresentadora.>