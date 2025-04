SEGURANÇA

Influenciadora faz alerta após filho de 1 ano morrer em acidente com espelho

Lindsay explicou que o menino entrou em coma e teve morte cerebral após o objeto cair sobre ele

O acidente aconteceu no final de fevereiro, na casa da família em Idaho, nos Estados Unidos. “Nunca em um milhão de anos pensamos que nosso espelho tiraria a vida de um de nossos filhos”, desabafou Lindsay.>

Segundo ela, Reed brincava com uma tigela de ventosa e a prendeu no espelho, que era do tipo apoiado na parede, sem fixação. “Acreditamos que ele tentou puxar a tigela, e isso fez o espelho tombar sobre ele”, explicou.>