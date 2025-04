POLÊMICA NA LAB FANTASMA

Irmão e ex-empresário nega desvio de dinheiro em empresa com Emicida e critica exposição do caso

Evandro Fióti se defende em nota e diz que todas as movimentações foram transparentes

Evandro Fióti , irmão e ex-empresário de Emicida , se pronunciou publicamente pela primeira vez sobre as acusações de desvio de dinheiro envolvendo a Laboratório Fantasma, empresa que fundou ao lado do rapper. Em meio à disputa judicial revelada recentemente, ele utilizou as redes sociais para rebater as alegações e reforçar sua versão dos fatos. >

Em nota oficial anexada ao post, Fióti negou qualquer irregularidade financeira. “Nunca desviei qualquer valor da LAB Fantasma ou de empresas do grupo. Todas as movimentações foram transparentes e seguiram os procedimentos financeiros adotados pelos gestores”, declarou. Ele também enfatizou que a administração da empresa sempre foi compartilhada, conforme um acordo assinado por ambos em dezembro de 2024.>

Sobre as acusações, ele foi categórico: “A acusação de ‘desvio’ é falsa e inverte os fatos”. Segundo Fióti, documentos do próprio processo comprovariam que Emicida recebeu valores superiores, incluindo distribuições de lucros previamente acordadas. Ele ainda criticou a exposição pública do caso e afirmou que tomará providências legais: “A divulgação distorcida de informações parciais de um processo é gravíssima e será tratada com as medidas cabíveis, em todas as esferas”, concluiu.>