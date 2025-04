BBB 25

Eliminada, Vilma reafirma críticas a Aline Patriarca e diz que não se arrepende

Ex-participante voltou a comentar polêmicas do reality e manteve posicionamento firme

Heider Sacramento

Publicado em 2 de abril de 2025 às 07:50

Vilma foi eliminada no último Paredão Crédito: Reprodução/Globoplay

Eliminada recentemente do Big Brother Brasil 25, Vilma não recuou em suas críticas a Aline Patriarca ao participar do bate-papo "A Eliminação". Durante a conversa, a ex-sister reforçou sua opinião sobre a colega de confinamento e garantiu que não se arrepende das declarações feitas no jogo. >

Ao ser questionada sobre falas que repercutiram negativamente, Vilma foi direta: “Falei sim e continuo achando a mesma coisa. No Sincerão em que Aline teve aquele embate com o João, ficou claro para mim quem ela era. E eu comentei com Diogo: ‘Essa é a verdadeira Aline’”, relembrou.>

O bate-papo contou com a participação de Gil do Vigor, que sugeriu que o problema não foi a desconfiança de Vilma, mas a forma como ela expressou sua opinião. “Acho que o público não recebeu bem a forma como você colocou isso, principalmente quando questionou a seriedade do relacionamento dela”, ponderou o economista e ex-BBB.>