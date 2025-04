INDEPENDÊNCIA

Nora de Luciano Huck e Angélica compra bolsa de R$ 19 mil com seu próprio dinheiro: ‘Sensação boa’

Duda Guerra, de 16 anos, trabalha como influenciadora digital e celebrou conquista nas redes

Duda Guerra , namorada de Benício Huck e nora de Luciano Huck e Angélica, celebrou um marco pessoal nesta terça-feira (1º): a compra de sua primeira bolsa de luxo com o próprio dinheiro. A influenciadora digital de 16 anos compartilhou o momento com seus seguidores nas redes sociais e revelou a aquisição de um modelo da grife Balenciaga, avaliado em R$ 18.790. >

Animada, Duda descreveu a sensação de realizar a compra com os frutos de seu trabalho na internet. “Minha primeira compra com o meu próprio dinheiro! Que sensação boa! Eu tô apaixonada”, disse. Em seguida, destacou a importância do momento para ela: “Nunca imaginei que iria conseguir comprar uma bolsa dos sonhos com o dinheiro do meu próprio salário. Isso é um sonho”.>