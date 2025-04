FORA DA TV

Regina Duarte critica STF por tornar Bolsonaro réu: ‘Um absurdo’

Atriz se manifesta sobre política e TV, mas evita falar sobre anistia aos presos de 8 de janeiro

Fora da televisão e longe da política desde sua breve passagem como secretária especial de Cultura, Regina Duarte voltou a se posicionar sobre o cenário nacional. Durante um evento em São Paulo, a atriz classificou como “um absurdo” a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que tornou o ex-presidente Jair Bolsonaro réu no caso que investiga uma suposta tentativa de golpe para impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva em 2023. >

Ao ser questionada sobre o assunto pela Folha de S.Paulo, Regina reagiu com um sorriso irônico antes de comentar: “Só rindo, né. Claro que as pessoas têm muito medo dele porque elas sabem que o Brasil está com ele”, afirmou. Apesar da defesa ao ex-presidente, a atriz evitou continuar no tema ao ser questionada sobre uma possível anistia aos presos pelos atos de 8 de janeiro.>