Bilionário e 11 anos mais novo: pai do filho de Mariana Rios, Juca Diniz é neto de Abilio Diniz

Atriz anunciou a gravidez após enfrentar tratamento de fertilização in vitro

Fernanda Varela

Publicado em 20 de junho de 2025 às 10:31

Juca Diniz e Mariana Rios estão juntos desde 2023 Crédito: Reprodução

Mariana Rios está grávida de seu primeiro filho. O bebê é fruto do relacionamento com o economista João Luis Diniz, mais conhecido como Juca Diniz. Neto do empresário Abilio Diniz e atleta de triathlon, ele também é filho de Ana Maria Diniz e do cientista político Luiz Felipe d’Avila.>

O anúncio da gravidez foi feito nesta quinta-feira (19), após uma árdua luta da artista para conseguir engravidar. Ela frequentemente compartilhava em suas redes sociais as dificuldades para realizar o sonho de ser mãe, já que uma condição genética atrapalhava a fertilização.>

Mas a pergunta que não quer calar é: quem é Juca Diniz, o pai do bebê? Juca tem 29 anos e vem de uma das famílias mais conhecidas do empresariado brasileiro. Ele é neto de Abilio Diniz, fundador do Grupo Pão de Açúcar, que morreu em 2024 aos 87 anos. Filho de Ana Maria Diniz e do cientista político Luiz Felipe d’Avila, que concorreu à Presidência da República em 2022, Juca é economista, formado por uma universidade na Califórnia, nos Estados Unidos.>

Além da carreira na economia, ele se destaca como atleta de triathlon. Juca tem pouco mais de 44 mil seguidores no Instagram, onde costuma compartilhar registros de competições e treinos. Em uma das postagens, ele aparece comemorando uma medalha conquistada em uma prova na Europa. “Uma para nunca esquecer”, escreveu na legenda.>

Outra paixão de Juca que chama atenção nas redes é a culinária. Ele frequentemente publica receitas e pratos preparados por ele.>

Mariana Rios vinha compartilhando com os fãs o desejo de ser mãe há algum tempo. O processo de tentativa de gravidez começou antes mesmo do relacionamento com Juca. Quando o namoro se consolidou, o sonho virou um projeto dos dois.>

Eles recorreram ao tratamento de Fertilização in Vitro (FIV) para engravidar. Em maio deste ano, Mariana revelou que o casal enfrentava uma incompatibilidade genética que dificultava a gestação.>

Em entrevista ao Gshow, ela falou sobre a decisão de ter um filho e como o companheiro abraçou o projeto de maternidade: