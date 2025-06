BEBÊ A BORDO

Mariana Rios anuncia gravidez do primeiro filho após enfrentar diagnóstico difícil e FIV

Atriz, que foi diagnosticada com trombofilia após perda gestacional em 2020, compartilhou vídeo emocionante nas redes

A atriz e apresentadora Mariana Rios, 39 anos, está grávida do primeiro filho. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (20) por meio de um vídeo publicado em suas redes sociais, no qual compartilha imagens emocionantes e um versículo bíblico em agradecimento: “Obrigada Deus! Obrigada Jesus!” >

O bebê é fruto do relacionamento com o economista João Luis Diniz. A gravidez marca o fim de uma longa jornada de tentativas. Em 2020, Mariana enfrentou uma perda gestacional e recebeu o diagnóstico de trombofilia adquirida, condição que dificulta a fertilidade e o desenvolvimento saudável da gestação.>

Desde então, a artista vem tentando engravidar por meio da fertilização in vitro (FIV) e, neste ano, decidiu dividir com os fãs os desafios enfrentados nesse processo. Em entrevista à revista Marie Claire, Mariana desabafou: “Eu comecei a me sentir mal em não contar. Inventava que não pensava nisso porque estava trabalhando muito. Escondia a minha barriga inchada por causa das injeções de hormônio. Aquilo estava me consumindo, e eu não falava pra ninguém. Mas eu não conseguia falar, porque via isso como um insucesso.”>