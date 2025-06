CURIOSIDADE

Você sabia? Estudo comprova que usar celular demais pode causar transtorno psiquiátrico

Neurocientista Ana Chaves explica que pressão social e comparação online aumentam os casos

Um estudo comprovou o que já era suspeita: o uso excessivo do celular pode desencadear quadros de ansiedade, principalmente entre mulheres jovens. A pesquisa, feita pela Associação Europeia de Psiquiatria e apresentada no Congresso Europeu de Psiquiatria em abril deste ano, revelou que o gênero está diretamente ligado ao tempo de exposição às telas e aos impactos negativos sobre a saúde mental.>

Em um mundo cada vez mais cheio de telas, o celular se tornou um companheiro constante: está presente ao acordar, antes de dormir, nas refeições e até no banheiro. Embora qualquer pessoa esteja sujeita a desenvolver ansiedade por uso excessivo de telas, a pesquisa indica que mulheres jovens são as mais afetadas.>

Segundo a neurocientista e psicanalista Ana Chaves, o problema está ligado às pressões sociais que recaem com mais força sobre as mulheres. “Existe um histórico em que a expectativa é sempre colocada em cima da mulher, como se ela tivesse que dar conta de tudo. Isso cria uma necessidade de comparação, que é ainda mais intensificada com as redes sociais, em que as pessoas aparentam terem vidas perfeitas”, explica Ana.>