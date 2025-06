FORRÓ

Veja as atrações do São João no Pelourinho nesta sexta-feira (20)

Os shows dos artistas começam a partir das 17h30

Monique Lobo

Publicado em 20 de junho de 2025 às 06:00

Pelourinho Crédito: Divulgação

O arrasta-pé no Pelô segue nesta sexta-feira (20), com muito forró no Largo do Pelourinho, em Salvador. A programação, que começa às 17h30, conta com shows de artistas como Léo Estakazero e Bailinho de Quinta. >

A programação no Largo do Pelourinho segue até o dia 24, com nomes como Aldemário Coelho, Alceu Valença e Limão com Mel.>

Confira as atrações desta sexta:>

Léo Estakazero>

Catuaba com Amendoim>

Bailinho de Quinta>

Berg Rabelo>