TRÂNSITO

Motoristas enfrentam mais de 13 quilômetros de engarrafamento para aproveitar o São João na Bahia

Maior fluxo é esperado na volta, no dia 25, quando 500 mil condutores vão dirigir pelas estradas baianas



Gilberto Barbosa

Maysa Polcri

Publicado em 18 de junho de 2025 às 20:53

Condutores passam pelas laterais do pedágio Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Quem sair de Salvador para aproveitar o São João no interior do estado deverá ter paciência para lidar com o trânsito na BR-324. O alto fluxo de carros tem congestionado a via. No fim da tarde desta quarta-feira (18), a fila de veículos atingiu 13 quilômetros. A lentidão já era sentida na altura de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). >

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), cerca de 1,5 milhão de veículos deverão transitar pelas rodovias federais do estado entre os dias 19 e 25 de junho. O maior fluxo é esperado no dia 25, na próxima quarta-feira, quando 500 mil condutores vão dirigir pelas estradas baianas. Em 2024, 1,2 milhão de carros e caminhões passaram pelas vias, sendo 634 mil pela BR-324. >

Motoristas relatam que os trechos mais engarrafados estão concentrados após a entrada para Candeias. Ana Paula Sobral saiu de Salvador às 12h35. A viagem começou com atraso de 30 minutos e, às 16 horas, ela ainda não tinha chegado em Feira de Santana. O tempo médio de viagem, normalmente, é de 1h30. "A rodoviária estava lotada, e os ônibus atrasando. A saída de Salvador estava tranquila, mas enfrentamos trânsito pesado no caminho. Os carros estão andando bem devagar", conta.>

Para fugir do engarrafamento, motoristas usaram ilegalmente o acostamento para acelerar a viagem. A esperteza pode custar caro, já que, segundo o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), o ato configura infração gravíssima, com multa estimada em R$ 1.467,35 em casos com ultrapassagem, e R$ 892,41, em outras ocasiões. O condutor também leva sete pontos na carteira de habilitação. >

No caminho, é possível encontrar trechos com asfalto desgastado e alguns buracos que exigem a atenção do condutor, em especial no retorno à capital. Outro ponto sensível é a região dos pedágios. Embora o limite de velocidade máxima permitido nas proximidades das praças tenha subido de 50 km/h para 60 km/h, as cancelas estão fechadas. O pedágio não funciona desde a saída da ViaBahia da administração da rodovia, em maio deste ano. O mesmo ocorre na BR-116.>

Movimento intenso na BR-324 Crédito: Arisson Marinho/ CORREIO

O primeiro pedágio da via, após a saída de Simões Filho, testou a paciência dos condutores, já que o trânsito ficou parado por alguns minutos após um engavetamento de carros. Um dos afetados foi Carlos Gomes, que estava a caminho de Alagoinhas para o São João. >

“A estrada continua a mesma coisa, cheia de buracos. Com o fechamento das cancelas do pedágio, ficou mais complicado porque o trânsito ficou ainda mais lento. Hoje mesmo, o engarrafamento vem desde a PRF (sede da Polícia Rodoviária Federal em Simões Filho)”, disse. >

Ainda na tarde desta quarta, a Polícia Rodoviária Federal informou que ocorreu uma interdição parcial em Conceição do Jacuípe, na alça do viaduto da BR-101 com acesso à BR-324 (Km 534), devido a um risco de tombamento de carga. >

Equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) atuaram no recapeamento da pista. Na última quarta-feira da semana passada (11), os trabalhadores da construção pesada iniciaram greve, paralisando obras na rodovia e serviços de tapa-buraco. A paralisação foi encerrada na segunda-feira (16), e os serviços retomados. >