FILA INTENSA

Ferry-boat registra mais de 3 horas de espera em Salvador

Motoristas fazem fila desde a feira de São Joaquim

Até o dia 25 de junho, a população contará com sete embarcações: Maria Bethânia, Anna Nery, Ivete Sangalo, Dorival Caymmi, Zumbi dos Palmares, Rio Paraguaçu e Pinheiro. As viagens ocorrem de hora em hora, nos dois terminais, de São Joaquim e de Bom Despacho, com saídas extras de acordo com a demanda e com a disponibilidade da frota.>