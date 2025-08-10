Acesse sua conta
Apostas baianas faturam até R$ 97 mil na Mega-Sena; confira resultado

Sorteio foi realizado na noite de sábado (9)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 10 de agosto de 2025 às 07:34

Mega-Sena
Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Dois apostadores baianos acertaram a quina da Mega-Sena, sorteada na noite de sábado (9), e faturaram até R$ 97 mil. Um deles é de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), e vai levar para casa R$97.723,29 sozinho. O outro é da capital baiana e vai ganhar o prêmio de R$32.574,43. A diferença do valor se dá pela quantidade de dezenas apostadas. 

O resultado do concurso 2899 foi: 10, 22, 28, 42, 44 e 51.

Ninguém acertou todos os números e a Mega acumulou em R$ 40 milhões. Ao todo, 56 apostas acertaram a quina e 3.375 apostas ganharam a quadra, no valor de R$ 890,92. 

O próximo sorteio será na terça-feira (12). 

