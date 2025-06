SAÍDA PARA O SÃO JOÃO

Confira os trechos de maior atenção nas rodovias estaduais da Bahia

Polícia Rodoviária Estadual intensifica fiscalização

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) intensificou o policiamento ostensivo e as ações de fiscalização nas rodovias estaduais da Bahia. Blitze foram reforçadas com o objetivo de reduzir acidentes de trânsito e inibir a criminalidade. A fiscalização atenderá ao aumento previsto de até 30% no fluxo de veículos durante as festas na capital e no interior. >