FERIADÃO

Confira o que abre e fecha nos feriados de Corpus Christi e São João em Salvador e RMS

Shoppings, mercados e órgãos públicos terão horários alterados durante feriadão

Yan Inácio

Publicado em 18 de junho de 2025 às 06:30

São João em Salvador Crédito: Marina Silva/CORREIO

Uma combinação de feriados coroa os festejos do São João deste ano. Celebrado 60 dias após a Páscoa, o Corpus Christi será na quinta-feira, 19 de junho, e coincidirá com as homenagens ao santo na véspera, 23, e na terça-feira, dia 24. Na capital baiana e na Região Metropolitana de Salvador (RMS), as datas causam modificações nos horários de funcionamento de shoppings, mercados e órgãos públicos. Confira a seguir o que abre e fecha no feriadão prolongado:>

Shoppings

Festa na Praça Central do shopping Crédito: Divulgação

Shopping Paseo>

Quinta-feira (19/06 – Corpus Christi)>

Lojas e quiosques: 09h às 20h>

Restaurantes: A partir das 12h>

Sexta-feira (20/06)>

Lojas e quiosques: 09h às 20h>

Restaurantes: A partir das 12h>

Sábado (21/06)>

Lojas e quiosques: 09h às 20h>

Restaurantes: A partir das 12h>

Domingo (22/06)>

Lojas e quiosques: Funcionamento opcional>

Restaurantes: A partir das 12h>

Segunda-feira (23/06 – véspera de São João)>

Lojas e quiosques: 09h às 18h>

Restaurantes: A partir das 12h>

Terça-feira (24/06 – São João)>

Lojas e quiosques: Fechados>

Restaurantes: A partir das 12h>

Shopping Itaigara>

Quinta-feira (19/06 – Corpus Christi)

>

Lojas e quiosques: 10h às 17h>

Show de Beto Narchi: 14h às 16h>

Bancos: Fechados>

Sexta-feira (20/06)>

Lojas e quiosques: 09h às 20h>

Bancos: 09h às 16h>

Sábado (21/06)>

Lojas e quiosques: 09h às 20h>

Bancos: Fechados>

Domingo (22/06)>

Lojas e quiosques: Fechados>

Bancos: Fechados>

Segunda-feira (23/06 – véspera de São João)>

Lojas e quiosques: 09h às 17h>

Bancos: 09h às 16h>

Terça-feira (24/06 – São João)>

Lojas e quiosques: Fechados>

Bancos: Fechados>

Shopping Barra>

Quinta-feira (19/06 – Corpus Christi)

>

Lojas: 09h às 22h>

Praça de Alimentação e Lazer: 09h às 22h>

Barra Gourmet, Madero e Mamma Jamma: 12h às 22h>

Cinema: orientcinemas.com.br>

Segunda-feira (23/06 – véspera de São João)>

Lojas: 09h às 18h>

Praça de Alimentação e Lazer: 09h às 18h>

Barra Gourmet, Madero e Mamma Jamma: 12h às 18h>

Cinema: orientcinemas.com.br>

Terça-feira (24/06 – São João)>

Lojas: 12h às 20h>

Praça de Alimentação e Lazer: 12h às 20h>

Barra Gourmet, Madero e Mamma Jamma: 12h às 20h>

Cinema: orientcinemas.com.br>

Shopping Paralela>

Quinta-feira (19/06 – Corpus Christi)

>

Todo o shopping: 09h às 21h>

Segunda-feira (23/06 – véspera de São João)>

Lojas: 09h às 18h>

Praça de Alimentação e Lazer: 12h às 18h>

Terça-feira (24/06 – São João)>

Lojas: 13h às 21h>

Praça de Alimentação e Lazer: 12h às 21h>

UCI Cinemas: funcionamento normal (consulte a programação no site oficial)>

Shopping Bela Vista>

19/06 (quinta – Corpus Christi):

>

Todas as operações: 09h às 22h>

23/06 (segunda – véspera de São João):>

Lojas, quiosques, alimentação, farmácias, âncoras, GBarbosa: 09h às 18h>

Lazer: 12h às 18h>

24/06 (terça – São João):>

Lojas e quiosques: 13h às 21h>

Alimentação, lazer, farmácias, âncoras, GBarbosa: 12h às 21h>

Shopping Piedade>

19/06 (quinta – Corpus Christi):

>

10h às 18h>

23/06 (segunda – véspera de São João):>

09h às 18h>

24/06 (terça – São João):>

Fechado>

Horário normal (09h às 20h30) retorna após o feriado, até 30/06.>

Shopping Center Lapa>

19/06 (quinta – Corpus Christi):

>

Riachuelo, Americanas e Pernambucanas: 10h às 18h>

Demais lojas e quiosques: 11h às 17h>

Praça de Alimentação: 11h às 19h>

Cine Imperial: conforme programação — shoppinglapa.com.br/cinema.php>

23/06 (segunda – véspera de São João):>

Lojas e quiosques: 11h às 17h>

Praça de Alimentação: 11h às 17h>

Cine Imperial: fechado>

24/06 (terça – São João):>

Lojas e quiosques: fechados>

Praça de Alimentação: fechada>

Cine Imperial: fechado>

Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping>

19/06 (quinta – Corpus Christi):

>

Funcionamento normal: 09h às 22h>

23/06 (segunda – véspera de São João):>

Lojas e quiosques: 09h às 18h>

Alimentação e lazer: 12h às 18h (opcional das 18h às 21h)>

24/06 (terça – São João):>

Âncoras, megalojas, alimentação e lazer: 12h às 21h>

Demais lojas e quiosques: 13h às 21h>

Shopping da Bahia>

19/06 (quinta – Corpus Christi):

>

Lojas, quiosques, âncoras, alimentação: 09h às 22h>

Restaurantes: 12h às 22h>

Lazer: Fechado>

Bodytech: 09h às 13h (acesso pelo estacionamento D5)>

Cinemas UCI: conforme programação: ucicinemas.com.br>

Playland, Planeta Criança, Planeta Imaginário, Vila Trampolim: 12h às 22h>

23/06 (segunda – véspera de São João):>

Lojas, quiosques, âncoras, alimentação: 09h às 18h>

Restaurantes: 12h às 18h>

Lazer: 07h às 12h>

Bodytech: 05h30 às 14h>

Playland, Planeta Criança, Planeta Imaginário, Vila Trampolim: 12h às 18h>

24/06 (terça – São João):>

Lojas: 13h às 21h>

Âncoras, alimentação, restaurantes: 12h às 21h>

Lazer: Fechado>

Bodytech: 09h às 13h>

Playland, Planeta Criança, Planeta Imaginário, Vila Trampolim: 12h às 21h>

Shopping Boulevard Camaçari>

19/06 (quinta – Corpus Christi):>

Âncoras, Lojas, Farmácia e Espaços Infantis: 09h às 21h

>

Alimentação e Magic Games: 12h às 21h>

SmartFit: 08h às 17h>

Cinemark: Conforme programação do cinema>

SAC, Cartório, Lotérica: Fechados>

Americanas: 13h às 21h>

23/06 (segunda – véspera de São João):>

Âncoras, Lojas, Farmácia e Espaços Infantis: 09h às 18h

>

Alimentação e Magic Games: 12h às 18h>

SmartFit: 08h às 17h>

Cinemark: Conforme programação do cinema>

SAC e Cartório: Fechados>

Lotérica: Funcionamento normal>

24/06 (terça – São João):>

Lojas, Farmácia e Espaços Infantis: 14h às 21h (âncoras: 13h às 21h)

>

Alimentação e Magic Games: 12h às 21h>

SmartFit: 08h às 17h>

Cinemark: Conforme programação do cinema>

SAC, Cartório, Lotérica: Fechados>

C&A: 09h às 21h>

Mercadões

Ceasa Ogunjá Crédito: Reprodução/Gov BA

CEASA>

19/06 (quinta – Corpus Christi):>

5h às 13h (fechamento antecipado)>

23/06 (segunda – véspera de São João):>

2h às 17h (abertura antecipada)>

24/06 (terça – São João):>

Fechado>

Mercado do Ogunjá>

19/06 (quinta – Corpus Christi):>

6h às 13h (fechamento antecipado)>

23/06 (segunda – véspera de São João):>

6h às 18h>

24/06 (terça – São João):>

Fechado>

Mercado de Paripe>

19/06 (quinta – Corpus Christi):>

5h às 14h (fechamento antecipado)>

23/06 (segunda – véspera de São João):>

5h às 18h>

24/06 (terça – São João):>

5h às 14h (fechamento antecipado)>

Mercado Sete Portas>

19/06 (quinta – Corpus Christi):>

6h às 13h (fechamento antecipado)>

23/06 (segunda – véspera de São João):>

6h às 18h>

24/06 (terça – São João):>

6h às 13h (fechamento antecipado)>

Mercado do Rio Vermelho (Ceasinha)>

19/06 (quinta – Corpus Christi):>

Boxes: 7h às 14h>

Praça de Alimentação: 7h às 16h>

23/06 (segunda – véspera de São João):>

Boxes e Praça de Alimentação: 7h às 18h>

24/06 (terça – São João):>

Funcionamento facultativo>

Boxes: 7h às 14h>

Praça de Alimentação: 7h às 16h>

Serviços>

Estação Pituaçu/CCR Metrô Crédito: Ulisses Dumas

Metrô>

19/06 (quarta) a 24/06 (terça – São João)>

Funcionamento 24h, com operação contínua a partir das 5h do dia 19 até 23h59 do dia 24 >

Madrugada (0h às 5h)

>

Embarque permitido apenas nas estações Acesso Norte e Mussurunga>

Demais estações funcionarão apenas para desembarque (exceto Estação CAB)>

Terminais de ônibus>

Acesso Norte e Pirajá (Linha 1) e Mussurunga (Linha 2): funcionamento ininterrupto durante a madrugada>

Terminal de Águas Claras: funcionamento conforme demanda, com partidas do Terminal de Pirajá e parada no local>

Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC)

>

Quinta-feira (19/06 – Corpus Christi)>

Todos os postos fechados>

Sexta-feira (20/06)>

Funcionamento normal>

Sábado (21/06)>

Todos os postos fechados>

Segunda-feira (23/06 – véspera de São João)>

Todos os postos fechados>

Terça-feira (24/06 – São João)>

Todos os postos fechados>

INSS>

19/06 (quinta – Corpus Christi):>

Fechado>

20/06 (sexta):>

Fechado>

23/06 (segunda – véspera de São João):>

Funcionamento normal>

24/06 (terça – São João):>

Fechado em Salvador>