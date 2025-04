SAÚDE E CONCIENTIZAÇÃO

No dia Mundial da Conscientização do Autismo, veja 8 famosos que já receberam o diagnóstico

Conheça artistas e personalidades que receberam o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e usam sua visibilidade para ampliar o debate sobre o tema

Ana Beatriz Sousa

2 de abril de 2025

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição neurológica que afeta a comunicação, o comportamento e a interação social. Com a ampliação do conhecimento sobre o autismo, muitas personalidades públicas têm compartilhado seus diagnósticos e experiências, ajudando a reduzir o estigma e aumentar a conscientização.>

Celebridades que revelaram seu diagnóstico

1. Danilo Gentili>

Danilo Gentili

Humorista, apresentador e ator brasileiro, Danilo Gentili revelou ser autista em 2020, durante uma entrevista em seu programa "The Noite". Ele contou que, apesar de ter sido orientado a fazer exames para avaliar o nível do espectro, preferiu não seguir com a investigação. “Se sou autista, não quero saber, já sou assim e já era”, disse.>

2. Leticia Sabatella>

Letícia Sabatella

A atriz Leticia Sabatella recebeu seu diagnóstico em 2023, aos 52 anos. A descoberta veio após sua filha, Clara, ser diagnosticada com TEA. A partir disso, Leticia começou a identificar características semelhantes em sua própria trajetória e decidiu buscar um diagnóstico.>

3. Anthony Hopkins>

O premiado ator britânico Anthony Hopkins, famoso por filmes como "O Silêncio dos Inocentes", descobriu que estava no espectro autista aos 70 anos. Desde então, compartilhou sua experiência, destacando como suas particularidades sempre estiveram presentes em sua carreira e maneira de interpretar personagens.>

4. Greta Thunberg>

Greta Thunberg

A ativista ambiental sueca Greta Thunberg, conhecida por seu trabalho na luta contra as mudanças climáticas, também é diagnosticada com TEA. Eleita Pessoa do Ano pela revista Time em 2019, ela usa sua visibilidade para conscientizar sobre o autismo, afirmando que sua condição é uma “superpotência” que a ajuda a manter o foco e a determinação.>

5. Leilah Moreno>

Leilah Moreno

Cantora e atriz brasileira, Leilah Moreno descobriu o autismo na vida adulta, após os 25 anos. Ela relatou que sempre teve dificuldades em interações sociais e precisava de momentos de isolamento para se recuperar. “Eu achava que isso era porque eu era artista, criança ou aquariana. Só depois percebi que era algo maior”, disse em entrevista.>

6. Jéssica Sodré>

Jéssica Sodré

A atriz, que ficou famosa pelo papel de Lady Daiane em "Senhora do Destino" (2004), foi diagnosticada com TEA e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH). Em 2023, revelou que a descoberta trouxe mais compreensão sobre suas dificuldades e espera que isso ajude na retomada de sua carreira artística.>

7. Daryl Hannah>

Daryl Hannah

A atriz norte-americana Daryl Hannah, estrela de "Splash: Uma Sereia em Minha Vida" e "Kill Bill", fala abertamente sobre sua experiência com o autismo. Durante a infância, enfrentou desafios significativos em sua socialização, o que influenciou sua trajetória na indústria cinematográfica.>

8. Marcos Mion e a luta pelos direitos dos autistas>

Marcos Mion e seu filho Romeo

O apresentador Marcos Mion tornou público o diagnóstico de autismo de seu filho, Romeo, em 2014. Desde então, se tornou um dos principais defensores dos direitos das pessoas com TEA. Em 2020, ajudou a aprovar no Senado a Lei Romeo Mion, que criou a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea).>

“Quando o Romeo nasceu, descobri que minha vida não era perfeita, mas estava prestes a se tornar mais perfeita possível dentro das imperfeições. Sem o Romeo, eu não seria metade da pessoa que sou hoje”, declarou Mion.>

Dia Mundial da Conscientização do Autismo

A ONU (Organização das Nações Unidas) definiu, em 2007, que o dia 2 de abril seria o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Nessa data, cartões-postais ao redor do mundo, como o Cristo Redentor no Brasil, se iluminam de azul para chamar atenção para a importância da inclusão e do entendimento sobre o TEA.>