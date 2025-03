FAMOSOS

Atriz de 'The Last of Us' revela que foi diagnosticada com autismo após colega de equipe perceber sinais

Intérprete de Ellie na série contou detalhes da situação nas gravações

Anna Luiza Santos

Publicado em 21 de março de 2025 às 09:48

Bela Ramsey Crédito: Reprodução

Na última quinta-feira (20), a atriz Bella Ramsey, de 21 anos, revelou em entrevista à Vogue britânica que foi diagnosticada com autismo no set de filmagens de ‘The Last of Us’, série da HBO. A nova queridinha de Hollywood contou que foi libertador receber o diagnóstico. >

“Eu já falei um pouco sobre neurodivergência antes, mas sempre, por algum motivo, não quis dizer o que era”, afirmou Ramsey. Quem notou os sinais foi um colega da equipe que tem uma filha na mesma condição e sugeriu que Bella procurasse avaliação profissional durante as gravações da primeira temporada da série. >

Em seguida, ela procurou por ajuda e recebeu a confirmação. “O diagnóstico me permite andar pelo mundo com mais 'delicadeza' sobre mim mesma, sobre não conseguir realizar as tarefas diárias que parecem ser fáceis para todos”, desabafou. "Eu sempre estive observando e aprendendo com as pessoas. Ter que aprender mais manualmente como socializar e interagir com as pessoas ao meu redor me ajudou com a atuação", revelou.>