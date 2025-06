GRATUITO

São João: veja a ordem dos shows no Parque de Exposições nesta quinta-feira (19)

As apresentações começam a partir das 17h

Monique Lobo

Publicado em 19 de junho de 2025 às 07:15

São João no Parque de Exposições Crédito: Divulgação/R5produtora

O segundo dia de festa no Parque de Exposições, na Avenida Paralela, em Salvador, conta com nomes como João Gomes, Simone Mendes e Léo Santana. A entrada é gratuita e a entrada está sujeita à lotação do espaço. >

Ao todo, a festa junina vai contar com mais de 50 atrações musicais passarão pelo palco principal da festa, entre eles nomes como Natanzinho Lima, Gustavo Mioto, Pablo, Bell Marques e Silvano Salles. Nesta quinta, a abertura dos trabalhos fica com o cantor Juciê, a partir das 17h. >

Para atender o grande público, o metrô de Salvador funcionará em esquema especial. A partir desta quarta-feira (18) até 23h59 de terça-feira (24), o metrô funcionará ininterruptamente (24h), com reforço no atendimento. Durante a madrugada (0h às 5h), o embarque será permitido apenas nas estações Acesso Norte e Mussurunga. As demais estações do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas funcionarão exclusivamente para desembarque, exceto a Estação CAB.>

A ordem dos shows de cada dia, neste ano, será divulgada às 17 horas do dia anterior, pela Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur). >

Confira as atrações desta quinta: >

Juciê >

Fábio Carneirinho>

Danniel Vieira>

Thiago Aquino>

João Gomes>

Simone Mendes>

Xand Avião>

Léo Santana>

Mastruz com Leite>