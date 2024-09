ATENÇÃO

Veja sinais que ajudam a identificar autismo em crianças

Psicólogo dá dicas para ajudar a identificar o TEA em cada etapa da vida

Publicado em 25 de setembro de 2024 às 13:30

O TEA compromete o desenvolvimento neurológico, com variações nos sinais e dificuldades na comunicação Crédito: Imagem: AtlasStudio | Shutterstock

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição que afeta o desenvolvimento neurológico, manifestando-se por meio de dificuldades na comunicação, comportamento e interação social, afetando cerca de 70 milhões de pessoas ao redor do mundo, conforme dados da Organização Mundial de Saúde.

Os sinais do autismo podem variar amplamente em termos de gravidade e manifestação, além de se manifestar de maneiras sutis conforme a idade da criança, tornando-o um espectro com diferentes graus de impacto. Identificar os primeiros sinais é crucial para que intervenções precoces possam ser implementadas, ajudando a melhorar o desenvolvimento e a qualidade de vida dessas crianças.

Para entender melhor quais são os sinais mais comuns em diferentes faixas etárias, conversamos com Fábio Coelho, psicólogo especialista em TEA e sócio-diretor da Academia do Autismo. Ele explica que, normalmente, os pais e cuidadores próximos são os primeiros a notarem os sinais do espectro, uma vez que convivem diariamente com a criança e podem observar comportamentos atípicos em comparação com outras crianças da mesma idade.

Bebês entre 0 e 12 meses

Tipicamente, os bebês desenvolvem o contato visual como uma forma de interação social primária. Além disso, eles começam a reconhecer e “responder” a sons familiares, seja virando a cabeça, demonstrando curiosidade, ou se assustando. A ausência ou a raridade disso pode indicar dificuldades em estabelecer laços, demonstrando que ele não está engajando da maneira esperada.

De 13 a 24 meses, crianças autistas podem preferir brincar sozinhas Crédito: Imagem: Oksana Kuzmina | Shutterstock

Crianças pequenas entre 13 e 24 meses

Nessa fase, a fala começa a se desenvolver significativamente, assim como a comunicação não verbal, já que as crianças costumam usar gestos para apontar objetos de interesse. Outro fator importante nessa etapa é o aumento da inclusão social: os bebês começam a desenvolver habilidades para brincar e interagir com outras crianças, mas os que possuem o espectro, preferem brincar sozinhas e, ainda, podem apresentar limitações tanto na fala quanto na comunicação não verbal. Ainda, a repetição de movimentos também é um sinal de alerta: balançar o corpo, agitar as mãos, girar objetos ou bater palmas.

Crianças entre 3 e 5 anos

A criança com TEA, nesta idade, pode apresentar interesses mais restritos, como números, horário ou outro objeto de desejo, além de demonstrar certa fixação em rotinas e comportamentos ansiosos quando ocorrem mudanças inesperadas. Todos esses sinais podem variar, já que o autismo é um espectro com diferentes graus de impacto, mas as crianças podem insistir em seguir sempre o mesmo caminho para a escola ou comer os mesmos alimentos e preparados da mesma forma, por exemplo.

Sinais gerais nas demais idades

Pessoas que estão no espectro autista podem, frequentemente, apresentar hipo ou hipersensibilidade a estímulos sensoriais, como sons, luzes, texturas de roupas, objetos e até a alimentos, conectando-se diretamente à seletividade alimentar comum do TEA.