TEA

'Autismo profundo': entenda características do transtorno

Transtorno é fortemente marcado pela falta de interação social e dificuldade em executar funções, incluindo fisiológicas, de forma independente

Elaine Sanoli

Publicado em 19 de março de 2025 às 05:20

Transtorno do Espectro Autismo (TEA) Crédito: Shutterstock

O Transtorno do Espectro Autista (Tea) pode assumir diferentes formas, com características distintas em diferentes pessoas. Em casos mais graves, o transtorno leva à introspecção profunda, ausência da comunicação verbal ou não e dependência constante de cuidado. Esses são algumas possíveis características para o 'autismo profundo'. >

De acordo com a psiquiatra e coordenadora do Laboratório Interdisciplinar de Pesquisa em Autismo (Labirinto), da Faculdade Bahiana de Medicina, Milena Pondé, o transtorno é fortemente marcado pela falta de interação social e dificuldade em executar funções, incluindo fisiológicas, de forma independente. "Muitas vezes as pessoas têm comportamento auto lesivo, podem se morder, bater com a cabeça, se machucar e apresentar muitos comportamentos repetitivos, estereotipias", explica a pesquisadora. "O treinamento para as necessidades fisiológicas é precário, em geral, são pessoas que precisam usar fralda", acrescenta. >

As dificuldades se estedem à alimentação, que, segundo Pondé, quando realizada de modo autônomo, pode se dar de forma rudimentar, sem o uso de talheres, por exemplo. As pessoas portadoras do transtorno normalmente também não passam por marcos do desenvolvimento humano. É comum que algumas delas não desenvolvam atividades motoras como andar. >

"Não tem muitos avanços da infância para a idade adulta. O que muda, por exemplo, é que aumenta os desafios quando existem comportamentos auto e heterolesivos ou agitação psicomotora grande, porque esses comportamentos no adulto, por ser uma pessoa maior, tendem a ser mais graves do que em uma criança", diz.>

Dentro do campo da medicina, o transtorno popularizado como 'autismo profundo' possui diferentes nomeações técnicas: no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM5) ele é identificado como Transtorno do Espectro do Autismo nível de suporte 3; já na Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID 11), da Organização Mundial de Saúde (OMS), fica categorizado como autismo com deficiência intelectual e com comprometimento funcional da linguagem. >