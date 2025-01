DIREITOS

Salvador emite carteiras de identificação para pessoas com transtorno do espectro autista; saiba como tirar

Prefeitura já entregou 9 mil documentos desde lançamento do serviço, há menos de dois anos

A Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), já emitiu mais de 9 mil carteiras de identificação para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) desde o lançamento do documento, há menos de dois anos.