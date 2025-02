CUIDADO INTEGRAL

Jornada reduzida, desconto em passagens, benefício continuado: saiba os direitos dos pais de autistas

Mães e pais de crianças e adolescentes no espectro autista podem exigir garantias no trabalho e na vida pessoal

Elis Freire

Publicado em 7 de fevereiro de 2025 às 20:32

Transtorno do Espectro Autismo (TEA) Crédito: Shutterstock

A Lei Berenice Piana institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista para garantir um acolhimento integral para pessoas com esta condição. Mas, e as mães e pais que cuidam de crianças e adolescentes com o transtorno e os levam para acompanhamentos psicológico e neurológico regulares para garantir uma melhor qualidade de vida? Quais direitos são garantidos? >

Desde de benefícios trabalhistas à desconto em passagens aéreas, mães e pais de pessoas no espectro têm uma gama de direitos para que o cuidado do filho tenha espaço no bolso e na rotina. O CORREIO separou as principais garantias para quem cuida de alguém no espectro.>

1) Redução na jornada de trabalho >

Mães e pais de pessoas no espectro autista empregados têm direito a solicitar redução da jornada de trabalho. No caso dos servidores públicos, a Lei 13.370/2016 garante a redução de carga horária para que o responsável tenha tempo de cuidado dos filhos no espectro. A redução pode ser de até 50% da carga horária semanal, sem redução salarial ou necessidade de compensação de horas. O pedido pode ser feito a qualquer momento, desde que o filho tenha autismo e necessite de cuidados especiais comprovados.>

Já no caso de trabalhadores em geral, o direito à redução de carga horária depende do vínculo empregatício do trabalhador e pode ser mais difícil de conseguir a garantia. Caso não seja aceito por comprovação das necessidades, é preciso entrar com um processo judicial para pedir a redução da carga horária.>

2) Flexibilidade no trabalho>

Mais flexibilidade no trabalho também é uma garantia. Caso uma mãe ou pai de autista precise de tempo fora do trabalho para gerenciar sua saúde ou para cuidar de seus filhos, ela pode ter direito a licenças médicas ou outras formas de flexibilidade no trabalho, conforme previsto pela legislação local.>

3) Direito a acompanhar o filho em consultas médicas>

Acompanhar o filho em consultas médicas também é um direito da mãe e do pai de crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Os direitos variam de acordo com a legislação local e o tipo de emprego da mãe. É necessário apresentar um atestado previamente para que o responsável seja liberado do trabalho, sem sanções ou necessidade de repor horas.>

4) Benefício de Prestação Continuada (BPC) >

Mães de autistas podem receber, mensalmente, um 1 (um salário) mínimo do Governo Federal para ajuda de custos com o filho. O nome dessa ajuda do Governo é “Benefício de Prestação Continuada – BPC.>

O direito a receber o benefício está assegurado pela Lei nº 8.742/1993 (Lei Orgânica da Assistência Social) e Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Responsáveis por autistas que vivem em famílias com renda por pessoa igual ou menor que ¼ do salário mínimo podem solicitar o BPC.>

A solicitação do BPC deve ser feita junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS. O INSS agendará uma perícia para a emissão de um laudo que ateste a condição da pessoa autista, além de avaliar os documentos que comprovem a renda por pessoa da família.>

5) Vagas de estacionamento para PcD>

Para fins legais, o autismo é considerado uma deficiência. Também foi a Lei Berenice Piana que estabeleceu essa classificação. Dessa forma, ao estacionar em qualquer lugar que tenha vagas para PCD, pais e mães de autistas não precisam ter medo de usar e serem multados. É preciso comprovar o direito com a credencial de estacionamento, seja impressa ou digital.>

6) Desconto em passagens aéreas >

Acompanhantes de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) têm direito a um desconto de 80% na compra de passagens aéreas. Esse benefício, garantido pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), visa tornar as viagens mais acessíveis para famílias que precisam de suporte durante os deslocamentos. >

Para garantir o desconto, é necessário seguir alguns passos. Primeiro, a passagem do passageiro com TEA deve ser adquirida. Em seguida, é preciso preencher o Formulário de Informação Médica (MEDIF) com o auxílio de um médico responsável. Esse documento, juntamente com o laudo médico que comprove a necessidade do acompanhante, deve ser enviado à companhia aérea com pelo menos 48 horas de antecedência ao voo. Caso a empresa se recuse a conceder o desconto, é possível recorrer à Justiça para garantir o direito.>

7) Isenção de despesas com instrução >