PEQUENO HERDEIRO

Saiba o significado do nome do terceiro filho de Gisele Bündchen

Bebê é fruto do relacionamento com o brasileiro Joaquim Valente

Elis Freire

Publicado em 7 de fevereiro de 2025 às 15:51

Gisele Büdchen Crédito: Divulgação

A modelo Gisele Bündchen deu à luz seu terceiro filho, um menino, fruto do relacionamento com o brasileiro Joaquim Valente. De acordo com a revista People, o pequeno ganhou um nome composto e, seguindo a tradição dos nomes escolhidos pela famosa, a inspiração veio da natureza. >

Apenas o segundo nome do bebê foi revelado pela revista: River, que significa "rio" em inglês. "River" segue a tradição dos nomes dos outros filhos mais velhos de Gisele, que sempre escolheu referências à água para batizar as crianças. Além do recém-nascido, a supermodelo é mãe de Vivian Lake, de 12 anos, e Benjamin Rein, de 15, frutos do antigo casamento com Tom Brady.>

O nome Lake, que significa "lago" em inglês, é de origem britânica. O nome Rein, de origem germânica, pode ser associado a "Rain" (chuva) ou "Reign" (reino). >

A top model e o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente assumiram o relacionamento em março de 2024 em entrevista ao The New York Times. A gravidez da brasileira foi anunciada pela revista People em outubro. “Gisele e Joaquim estão muito felizes com este novo capítulo de suas vidas e ansiosos para construir um ambiente de paz e amor para toda a família”, disse uma fonte próxima ao casal na época.>