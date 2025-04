GALÃ AOS 44 ANOS

Cauã Reymond dá um show de saúde e talento em Vale Tudo; descubra os segredos do ‘shape’

Ator revela mudanças na rotina de exercícios e alimentação para interpretar César no remake da novela

Cauã Reymond chamou atenção na estreia do remake de Vale Tudo, na última segunda-feira (31), ao aparecer de sunga em cena. Interpretando César Ribeiro, um malandro que usa o próprio corpo para aplicar golpes, o ator impressionou os espectadores com sua boa forma aos 44 anos. O figurino ousado já era uma marca do personagem na versão original da novela, exibida em 1988. >